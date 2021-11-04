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    Брондбю — Глазго Рейнджерс прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

    Брондбю — Глазго Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 20:45

    Футбол Лига Европы Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Брондбю» — «Глазго Рейнджерс» в группе A Лиги Европы.

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    В турнирной таблице «Брондбю» занимает 4 место с 1 очком, «Глазго Рейнджерс» — 3 место с 3 очками.

    Последний матч между собой: «Глазго Рейнджерс» — «Брондбю» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брондбю» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Глазго Рейнджерс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брондбю — Глазго Рейнджерс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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