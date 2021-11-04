Брондбю — Глазго Рейнджерс прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Брондбю» занимает 4 место с 1 очком, «Глазго Рейнджерс» — 3 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Глазго Рейнджерс» — «Брондбю» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брондбю» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Глазго Рейнджерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брондбю — Глазго Рейнджерс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.