Белоус: Сделка по продаже шейхам акций «Спартака» вполне может состояться

Известный футбольный менеджерпрокомментировал информацию о том, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий, может приобрести акции московского

Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.

«Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться.

Вопрос лишь в том, сколько предложат денег.

Знаю что Федуну уже предлагали продать "Спартак" с серьезной группой совета директоров. Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи.

На мой взгляд, "Спартак" — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».