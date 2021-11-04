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    Белоус: Сделка по продаже шейхам акций «Спартака» вполне может состояться

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    Известный футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал информацию о том, что холдинг City Football Group (CFG), владеющий «Манчестер Сити», может приобрести акции московского «Спартака».

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.

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    • «Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться.

    Вопрос лишь в том, сколько предложат денег.

    Знаю что Федуну уже предлагали продать "Спартак" с серьезной группой совета директоров. Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи.

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    • На мой взгляд, "Спартак" — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

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