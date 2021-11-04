Белоус: Сделка по продаже шейхам акций «Спартака» вполне может состояться

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что компания ведет переговоры с владельцами «Спартака» о приобретении примерно 20% акций клуба.
«Думаю, что сделка между представителями City Football Group и Леонидом Федуном может состояться.
Вопрос лишь в том, сколько предложат денег.
Знаю что Федуну уже предлагали продать "Спартак" с серьезной группой совета директоров. Нужно понимать мотивы, которые преследуют шейхи.
На мой взгляд, "Спартак" — очень сомнительный актив, так как клуб постоянно сотрясают какие-то скандалы», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».