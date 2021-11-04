Антверпен — Фенербахче прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги Европы.

В турнирной таблице «Антверпен» занимает 4 место с 1 очком, «Фенербахче» — 3 место с 2 очками.

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Антверпен» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Антверпен» — «Фенербахче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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