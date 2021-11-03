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    Сутормин: «Зенит» будет делать все возможное для выхода в плей-офф ЛЧ

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после поражения от «Ювентуса» (2:4) заявил, что питерский клуб по-прежнему настроен бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Обидно, настраивались на другой результат, но надо принять то, что есть, и идти дальше. Возможно, где-то ментально мы пока не готовы к таким играм — надо это менять.

    Думаю, что первый тайм, за исключением стартовых десяти минут, показал, что можно играть с такими сильными командами, так что будем работать.

    "Ювентус" активно играл, они хорошо переключались из атаки в оборону, забирали мяч обратно. Удар в штангу, потом этот момент с подбором на угловом… Потеряли игрока. Сколько ни говори, мы опять совершаем ошибки, за которые нас наказывают.

    Думаю Дибала добавил очень много креатива по сравнению с игрой в Петербурге.

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    • Примерно с 20-й минуты взяли мяч под контроль. Нужно начинать так играть с первых минут — важно разобраться, почему ментально нам это не удалось. Понимаем, что можно и нужно играть с такими командами, как "Ювентус". И сегодня у нас были подходы и моменты, но так надо играть с первой минуты по девяностую, чего у нас пока нет в Лиге чемпионов.

    Есть ли еще шансы на выход из группы? Верим, конечно. Остались игры с "Мальме" на выезде и с "Челси" дома. Будем делать все возможное, а там дальше посмотрим, как говорится», — приводит слова Сутормина пресс-служба питерского клуба.

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    • «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе после четырех туров. При этом команда Сергея Семака по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно выиграть два оставшихся матча, а «Челси» должен уступить «Ювентусу».

    В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде с «Мальме». Матч пройдет 23 ноября.

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