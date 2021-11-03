Спортинг — Бешикташ прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Спортинг» занимает 3 место с 3 очками, «Бешикташ» — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Спортинг» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бешикташ»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» — «Бешикташ».

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