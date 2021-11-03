Семин назвал ключевого игрока в матче «Ювентус» — «Зенит»

Известный российский специалистобъяснил, почемупроиграл(2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Дибала сыграл главную роль в этой победе. Это игрок очень высокого уровня. Сегодня он был лидером.

"Зенит" не имеет такого игрока, как Дибала. Закономерное поражение.

Интересный был футбол с обеих сторон. Но у туринцев игроки более высокого уровня. Нынешний "Ювентус" играет с сильным прессингом. В первом тайме они очень мощно прессинговали "Зенит". На мой взгляд, "Ювентус" при Сарри был сильнее», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

«Зенит» занимает третье место в группе после четырех туров. В следующем матче Лиги чемпионов команда Сергея Семака встретится с «Мальме». Игра пройдет 23 ноября в Швеции.