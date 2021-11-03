ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    Семин назвал ключевого игрока в матче «Ювентус» — «Зенит»

    Футбол Зенит Ювентус Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Известный российский специалист Юрий Семин объяснил, почему «Зенит» проиграл «Ювентусу» (2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    «Дибала сыграл главную роль в этой победе. Это игрок очень высокого уровня. Сегодня он был лидером.

    "Зенит" не имеет такого игрока, как Дибала. Закономерное поражение.

  • Чистяков: «Ювентус» с Дибалой и без него — две разные команды
  • Читайте по теме

    • Интересный был футбол с обеих сторон. Но у туринцев игроки более высокого уровня. Нынешний "Ювентус" играет с сильным прессингом. В первом тайме они очень мощно прессинговали "Зенит". На мой взгляд, "Ювентус" при Сарри был сильнее», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

  • Спасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • Петербургский «Зенит» потерпел гостевое поражение со счетом 2:4 от туринского «Ювентуса» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • «Зенит» занимает третье место в группе после четырех туров. В следующем матче Лиги чемпионов команда Сергея Семака встретится с «Мальме». Игра пройдет 23 ноября в Швеции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лестер — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры