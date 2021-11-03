Семак рассказал, почему «Зенит» проиграл «Ювентусу»

Главный тренер «Зенита»назвал причины поражения от(2:4) в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Более сильная команда сегодня победила. "Ювентус" был сегодня быстрее, очень много обыгрывали индивидуально один в один, создавали моменты. Мы же немного пассивно играли в обороне, позволяли сопернику очень спокойно контролировать мяч и создавать моменты. После пропущенного пенальти, когда игра пошла на встречных курсах, здесь уже была очень ощутима индивидуальная разница между игроками. Когда появилось пространство, чтобы обыгрывать один в один, и Дибала, и Кьеза с их индивидуальным мастерством смотрелись очень прилично по сравнению с нами, конечно.

В первом матче игра была равная, и мы позволяли создавать сопернику не так много моментов. Сегодня у себя дома после двух неудачных матчей "Ювентус", конечно, пытался реабилитироваться, что и сделал с блеском. Они сегодня играли хорошо и по скорости, и по интенсивности, и по качеству работы с мячом, и по быстроте. В этом они нас сегодня переиграли.

Игроки не успевали накрывать оппонентов, соперник же работал быстро, они быстро расставлялись. А мы боялись, что они будут обыгрывать один в один, поэтому ниже садились.

Мы стараемся всегда — и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов — выходить через передачи. Конечно, в каких-то моментах это получается, в каких-то нет. Поэтому были моменты, когда мы выходили или же переигрывали момент, когда неправильно принимали решение и нужно было быстро выходить из зоны прессинга. Опять же, всё это упирается в скорость работы с мячом, скорость мышления, движения. В этих компонентах "Ювентус" сегодня был сильнее.

Нервозность сегодня присутствовала не только у Крицюка, но и у других игроков. Ошибались в простых ситуациях, где-то действовали с напряжением, скованностью. Это действительно было.

Что касается пенальти, то это вопрос концентрации, это стандартное положение. Когда эмоции преобладают, теряется концентрация. Понятно, что не забивают пенальти достаточно редко. При желании игроков быстрее помочь вратарю, сыграть на отскоке иногда эмоции перехлестывают. И сегодня, и в матче со "Спартаком" это было — вы правы абсолютно.

Нам мешает не столько уровень команд в чемпионате, хотя понятно, что лакмусовой бумажкой уровня команды являются результаты наших клубов в Европе. Учитывая наше комплектование, потеря двух-трех игроков для нас критична. Если в чемпионате России есть возможность справляться с потерей ведущих игроков, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос прежде всего к комплектации, а не к уровню чемпионата.

В зависимости от ситуации, если мы перестраиваемся на игру в четыре защитника, то мы можем заменить любого из центральных в зависимости от хода матча, состояния игроков — по многим причинам. Сегодня решили перейти на четыре защитника без Ярослава. Что будет в следующий раз — посмотрим. По ходу матча будем решать. Иногда от состояния здоровья, желтых карточек, от того, действует игрок лучше в атаке или обороне — от многих принципов это зависит.

Играя от обороны, действуя на контратаках, мы получаем наш шанс. Матчи против "Челси" и "Ювентуса" в защите мы провели более-менее, но с точки зрения атаки мы не можем играть с такими клубами с позиции силы. По поводу выступления в еврокубках — уже давно говорят о существующих проблемах. Ждать какого-то прогресса в этом отношении нам пока что не приходится», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе после четырех туров. При этом команда Сергея Семака по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно выиграть два оставшихся матча, а «Челси» должен уступить «Ювентусу».

В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде с «Мальме». Матч пройдет 23 ноября.