Реал Мадрид — Шахтёр Д прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Реал Мадрид» занимает 2 место с 6 очками, «Шахтёр Д» — 4 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:0 (победит «Реал Мадрид»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.
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