Реал Мадрид — Шахтёр Д прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Реал Мадрид» занимает 2 место с 6 очками, «Шахтёр Д» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 7:0 (победит «Реал Мадрид»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.