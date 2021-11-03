РБ Лейпциг — ПСЖ прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 4 место с 0 очками, «ПСЖ» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ПСЖ»).

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