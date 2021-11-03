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    Петржела: Российский футбол падает все глубже

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    Бывший главный тренер «Зенит» Властимил Петржела признался, что его разочаровала игра питерского клуба в гостевом матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

    «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе ЛЧ после четырех туров
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    «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе ЛЧ после четырех туров

    «Ну как же так? Снова провалились! Очень грустно! Никто не ожидал, что "Зенит" проиграет с таким крупным счетом. Я вовсе был уверен, что команда увезёт из Турина ничью или победу.

    Если уж такой слабый "Ювентус" не обыгрывать… Видимо, мастерства все-таки не хватает. Российский футбол падает все глубже. Правильно говорят у вас в стране — на дне.

    У "Зенита" ведь есть возможности сделать суперкоманду… Но а пока в очередной раз видим провал в Лиге чемпионов.

    Болельщики "Спартака" злорадствуют? Какие же они смешные! Да, "Зенит" проиграл, но представьте, сколько "Ювентус" забил бы "Спартаку"? Мне кажется, в два раза больше. Ребята, не нужно смеяться — лучше следите за своей командой», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

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    • «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе после четырех туров. При этом команда Сергея Семака по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно выиграть два оставшихся матча, а «Челси» должен уступить «Ювентусу».

    В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде с «Мальме». Матч пройдет 23 ноября.

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