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    Орлов: «Зениту» надо делать топ-команду, купить как минимум трех игроков

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» в гостевом матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

    Вендел
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    Вендел

    «Сказалась разница в уровне мастерства игроков. Это очевидно. Жаль, что Клаудиньо себя полностью не смог проявить. Малком еще не совсем здоров. А Вендел был хорош. Я ждал большего от бразильцев, хотя и на этом уровне им удается держать мяч. Очень понравился Мостовой. Просто молодец! И еще я бы выделил Азмуна.

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    • Впереди зимнее трансферное окно. Необходимо усиливаться качественными исполнителями уровня Лиги чемпионов. Деньги же заработали за выход в групповой турнир. Теперь пора укрепляться. Оптимизм все-таки появился. В этом году, считаю, на третье место наиграли.

    Какие позиции проседают? Нужно три игрока! Во все линии. Не хватает скоростного нападающего. Мостовой сегодня здорово бежал, но этого мало. Как мы хотим выиграть у "Ювентуса"? Разве можно сравнивать составы? Включая запасных? Значит, надо делать топ-команду! Ну чего тут еще думать?

    Опять приходится констатировать: наши защитники не умеют играть один в один! Это вообще проблема РПЛ. Даже Ловрен приехал из Англии, а как его накрутил Кьеза! Чистяков не подстраховал, не той ногой пошел на соперника... И потом, как же он устал! Помните, не смог головой пробить. Вот вам и разница между нашим чемпионатом и ЛЧ.

    "Зенит" — чемпион местного значения? Ну... Семак же не раз говорил, что у него невыдающаяся команда. Хорошо, что займем третье место. Надеюсь, опередим в итоге "Мальме".

    Игроки "Ювентуса" явно превзошли зенитовцев в "физике", атлетизме, все время предлагали себя, были варианты впереди. "Зениту" не хватило сил на два тайма. Тот же Кьеза на 90-й минуте летел как конь!

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    • Чтобы сравняться с туринским клубом, надо усиливать команду. Другого не надо. Необходимо купить троих сильных исполнителей. Здесь даже думать нечего. Деваться некуда. Это бизнес», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе после четырех туров. При этом команда Сергея Семака по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно выиграть два оставшихся матча, а «Челси» должен уступить «Ювентусу».

    В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде с «Мальме». Матч пройдет 23 ноября.

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