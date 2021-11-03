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    Николаев о решении арбитра в матче «Ювентус» — «Зенит»: Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать такие пенальти

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    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев раскритиковал испанского рефери Алехандро Хосе Эрнандеса-Эрнандеса, разрешившего «Ювентусу» перебить пенальти в матче с «Зенитом» (4:2).

    Алексей Николаев
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    Алексей Николаев

    «То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет. Похожая ситуация была в игре "Баварии" с "Бенфикой", и там пенальти не перебивалось. Очень много таких моментов, когда 11-метровые не перебиваются, и здесь есть явные противоречия.

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    • Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар, он не вмешивается в игру. Если вратарь отбивает мяч, то в таких ситуациях лучше стоит продолжать игру», — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе после четырех туров. При этом команда Сергея Семака по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Зениту» нужно выиграть два оставшихся матча, а «Челси» должен уступить «Ювентусу».

    В пятом туре «Зенит» сыграет на выезде с «Мальме». Матч пройдет 23 ноября.

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