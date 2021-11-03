Манчестер Сити — Брюгге: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает 2 место с 6 очками, «Брюгге» — 3 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Брюгге» — «Манчестер Сити» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге». Коэффициент ставки — 2.06.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).
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