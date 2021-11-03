Манчестер Сити — Брюгге: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает 2 место с 6 очками, «Брюгге» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Брюгге» — «Манчестер Сити» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге». Коэффициент ставки — 2.06.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Брюгге.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.