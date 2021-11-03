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    Ловрен: Момент с перебитым пенальти изменил игру

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    «Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше. Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти все складывалось не так плохо.

    Что такое забить два гола и при этом проиграть матч? Мы должны приезжать в гости к сопернику с мыслью о победе, это должно быть главной целью для каждого игрока и каждого тренера, которые хотят по крайней мере заработать ничью. Забить два гола — ничего не значит. Возможно, Азмуну приятно забить мяч, но лично я разочарован, потому что мы проиграли», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита».

    Туринцы имеют в активе 12 очков, «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Зенит» идет на третьем месте.

    В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.

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