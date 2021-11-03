Лос-Анджелес — Ванкувер Уайткэпс прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 05:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс». Коэффициент ставки — 2.01.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс».

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