Ливерпуль — Атлетико прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 1 место с 9 очками, «Атлетико» — 2 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Атлетико» — «Ливерпуль» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.50.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Атлетико»).
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