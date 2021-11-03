«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, составы, коэффициенты

Луис Суарес Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Александре-Арнольд, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Жота.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке, Корреа, Карраско, Триппьер, Феликс, Суарес.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Атлетико» — 5.80, на ничью — 4.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
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