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    Луис Суарес сыграет в атаке «Атлетико» против «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Александре-Арнольд, Цимикас, Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Жота.

    «Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Фелипе, де Пауль, Коке, Корреа, Карраско, Триппьер, Феликс, Суарес.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.70, на успех «Атлетико» — 5.80, на ничью — 4.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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