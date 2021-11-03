Колосков: Индивидуальное мастерство футболистов оказалось решающим в победе «Ювентуса»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)высказался о матче Лиги чемпионов «Зенита» с «Ювентусом».

«Класс есть класс, индивидуальное мастерство футболистов оказалось решающим в победе "Ювентуса". Индивидуальное мастерство высочайшее — обводки, удары, передачи, перемещения, логика во всех действиях. Сегодня "Ювентус" просто был по всем параметрам сильнее. Если в Питере игра была более-менее равная и не бросалось в глаза большая разница в классе и мастерстве футболистов, здесь она была очевидна.

Не буду разбирать, кто и как забил, но было видно, что мастеров такого класса, как в "Ювентусе", в "Зените" не оказалось. Пропустили четыре гола, некоторые из которых из-за своих собственных потерь мяча и ошибок. Единственное, что было положительным, — "Зенит" играл до конца, это можно отметить как положительный факт. При счете 1:4 не опустили руки, шли в атаку, причем провели несколько не спонтанных, перспективных атак» , — сказал Колосков ТАСС.

Туринцы имеют в активе 12 очков, «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Зенит» идет на третьем месте.

В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.