ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаСпасибо, что не семь. «Юве» прошел в 1/8 финала, не заметив «Зенита»
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
    Все новости спорта

    Колосков: Индивидуальное мастерство футболистов оказалось решающим в победе «Ювентуса»

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Зенит Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о матче Лиги чемпионов «Зенита» с «Ювентусом».

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Класс есть класс, индивидуальное мастерство футболистов оказалось решающим в победе "Ювентуса". Индивидуальное мастерство высочайшее — обводки, удары, передачи, перемещения, логика во всех действиях. Сегодня "Ювентус" просто был по всем параметрам сильнее. Если в Питере игра была более-менее равная и не бросалось в глаза большая разница в классе и мастерстве футболистов, здесь она была очевидна.

    Не буду разбирать, кто и как забил, но было видно, что мастеров такого класса, как в "Ювентусе", в "Зените" не оказалось. Пропустили четыре гола, некоторые из которых из-за своих собственных потерь мяча и ошибок. Единственное, что было положительным, — "Зенит" играл до конца, это можно отметить как положительный факт. При счете 1:4 не опустили руки, шли в атаку, причем провели несколько не спонтанных, перспективных атак» , — сказал Колосков ТАСС.

    Туринцы имеют в активе 12 очков, «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Зенит» идет на третьем месте.

    В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Витесс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Монако — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры