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    «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Ювентус» — «Зенит»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» (4:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H .

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала с лёта пробил в угол ворот.

    На 26-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную «Ювентуса», где Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.

    На 57-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Кьеза левым краем затащил мяч в штрафную, где Клаудиньо наступил сопернику на ногу.

    Дибала с «точки» промахнулся — но рефери тут же показал, что надо перебить, так как в штрафную забежал Барриос. Со второй попытки аргентинец был точен.

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    На 74-й минуте Кьеза получил передачу на ход, проскочил в штрафную «Зенита», где издевательски легко обыграл Ловрена и пробил в дальний нижний угол ворот.

    А на 82-й минуте прошел заброс в штрафную питерцев на Морату, после чего Альваро отправил мяч в ближний угол ворот, заметив, что Крицюк оказался в полупозиции.

    Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время Сердаром Азмуном. После заброса из глубины Дзюба из борьбы сумел головой сделать скидку на иранца — и Сердар переправил мяч в сетку ворот.

    Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур
    «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1)
    Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2)«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85)«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74)Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89

    Группа Н: 1. «Ювентус» — 12 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Туринский клуб гарантировал себе участи в плей-офф Лиги чемпионов. В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.

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