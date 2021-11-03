«Ювентус» — «Зенит»: счет матча 4:2, обзор голов

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала с лёта пробил в угол ворот.
На 26-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную «Ювентуса», где Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.
На 57-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Кьеза левым краем затащил мяч в штрафную, где Клаудиньо наступил сопернику на ногу.
Дибала с «точки» промахнулся — но рефери тут же показал, что надо перебить, так как в штрафную забежал Барриос. Со второй попытки аргентинец был точен.
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На 74-й минуте Кьеза получил передачу на ход, проскочил в штрафную «Зенита», где издевательски легко обыграл Ловрена и пробил в дальний нижний угол ворот.
А на 82-й минуте прошел заброс в штрафную питерцев на Морату, после чего Альваро отправил мяч в ближний угол ворот, заметив, что Крицюк оказался в полупозиции.
Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время Сердаром Азмуном. После заброса из глубины Дзюба из борьбы сумел головой сделать скидку на иранца — и Сердар переправил мяч в сетку ворот.
Группа Н: 1. «Ювентус» — 12 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Туринский клуб гарантировал себе участи в плей-офф Лиги чемпионов. В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.