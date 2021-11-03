«Ювентус» — «Зенит»: счет матча 4:2, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над петербургским(4:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H .

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда свободный Дибала с лёта пробил в угол ворот.

На 26-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу. Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную «Ювентуса», где Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.

На 57-й минуте в ворота «Зенита» был назначен пенальти — Кьеза левым краем затащил мяч в штрафную, где Клаудиньо наступил сопернику на ногу.

Дибала с «точки» промахнулся — но рефери тут же показал, что надо перебить, так как в штрафную забежал Барриос. Со второй попытки аргентинец был точен.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На 74-й минуте Кьеза получил передачу на ход, проскочил в штрафную «Зенита», где издевательски легко обыграл Ловрена и пробил в дальний нижний угол ворот.

А на 82-й минуте прошел заброс в штрафную питерцев на Морату, после чего Альваро отправил мяч в ближний угол ворот, заметив, что Крицюк оказался в полупозиции.

Окончательный счет был установлен уже в компенсированное время Сердаром Азмуном. После заброса из глубины Дзюба из борьбы сумел головой сделать скидку на иранца — и Сердар переправил мяч в сетку ворот.

Лига чемпионов. Группа Н. 4-й тур «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1) Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2)«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85)«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74)Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89

Группа Н: 1. «Ювентус» — 12 очков; 2. «Челси» — 9; 3. «Зенит» — 3; 4. «Мальме» — 0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Туринский клуб гарантировал себе участи в плей-офф Лиги чемпионов. В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.