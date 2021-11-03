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    Гендиректор «Нижнего Новгорода» доволен жеребьевкой Кубка России

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    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Кубка России.

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    Соперником нижегородцев стало «Динамо». Матч пройдет в Москве в марте 2022 года.

    «Мы довольны жребием, могло быть хуже. Конечно, нам хотелось бы сыграть у себя дома в Нижнем Новгороде, но и Москва — не самый дальний выезд.

    Многие болельщики в марте смогут приехать и поддержать нас. "Динамо" — очень интересная команда. Думаю, что в этом матче будет серьезная борьба.

    На мой взгляд, результат совсем непредсказуем. У обеих команд есть неплохие шансы на победу. Мы сделаем все, чтобы пройти в следующий раунд Кубка», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

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