Гендиректор «Нижнего Новгорода» доволен жеребьевкой Кубка России

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Кубка России.

Соперником нижегородцев стало «Динамо». Матч пройдет в Москве в марте 2022 года.

«Мы довольны жребием, могло быть хуже. Конечно, нам хотелось бы сыграть у себя дома в Нижнем Новгороде, но и Москва — не самый дальний выезд.

Многие болельщики в марте смогут приехать и поддержать нас. "Динамо" — очень интересная команда. Думаю, что в этом матче будет серьезная борьба.

На мой взгляд, результат совсем непредсказуем. У обеих команд есть неплохие шансы на победу. Мы сделаем все, чтобы пройти в следующий раунд Кубка», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».