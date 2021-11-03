Игонин: Теперь встреча с «Мальме» будет решающей для «Зенита»

Экс-игрок «Зенита»прокомментировал поражение питерцев от «Ювентуса» (2:4) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Было намного сложнее противостоять "Ювентусу", потому что туринский клуб играл совершенно иначе. Понятно, что это была домашняя встреча и они вели себя агрессивнее. Туринцы любят играть на контратаках, мы достаточно много рисковали, и вот те моменты, которые мы имели у своих ворот во втором тайме — все связаны как раз с теми качествами, которые есть у футболистов "Юве".

Все пропущенные голы и острые моменты у ворот, конечно, вытекали из того, что нам пришлось идти в атаку и отыгрываться.

Теперь встреча с "Мальме" будет решающей, что касаемо турнирной таблицы, но, опять же, игра с "Челси" во многом может иметь положительную оценку, если сыграем достаточно уверено», — сказал Игонин «Матч ТВ».

Туринцы имеют в активе 12 очков, «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Зенит» идет на третьем месте.

В 5-м туре «Мальме» примет «Зенит», а «Челси» сыграет дома с «Ювентусом». Оба матча пройдут 23 ноября.