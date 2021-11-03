Чистяков: «Ювентус» с Дибалой и без него — две разные команды

Защитник «Зенита»прокомментировал поражение от(2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это "Ювентус". Туринцы с Дибалой и без него — две разные команды. Сегодня он добавил креатива впереди. Этот матч получился намного сложнее, чем в Петербурге. Мы отдали все силы, старались.

Мы старались прессинговать, но понимали, что соперник хорош в контроле. Тяжело было не только первые 15 минут.

В перерыве обсуждали, что надо играть смелее, у своих ворот допускать минимум шансов для них. Стараться играть в атаку. Но больше получалось играть в контратаку. Потом пропустили голы, раскрылись и получили еще.

Будем стараться побеждать в оставшихся матчах. Стараемся этот матч забыть, движемся вперед», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает третье место в группе после четырех туров. В следующем матче Лиги чемпионов команда Сергея Семака встретится с «Мальме». Игра пройдет 23 ноября в Швеции.