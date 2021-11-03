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    Чистяков: «Ювентус» с Дибалой и без него — две разные команды

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Это "Ювентус". Туринцы с Дибалой и без него — две разные команды. Сегодня он добавил креатива впереди. Этот матч получился намного сложнее, чем в Петербурге. Мы отдали все силы, старались.

    Мы старались прессинговать, но понимали, что соперник хорош в контроле. Тяжело было не только первые 15 минут.

    В перерыве обсуждали, что надо играть смелее, у своих ворот допускать минимум шансов для них. Стараться играть в атаку. Но больше получалось играть в контратаку. Потом пропустили голы, раскрылись и получили еще.

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    • Будем стараться побеждать в оставшихся матчах. Стараемся этот матч забыть, движемся вперед», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает третье место в группе после четырех туров. В следующем матче Лиги чемпионов команда Сергея Семака встретится с «Мальме». Игра пройдет 23 ноября в Швеции.

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