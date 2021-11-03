Боруссия Д — Аякс прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Боруссия Д» занимает 2 место с 6 очками, «Аякс» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Аякс» — «Боруссия Д» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Боруссия Д»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Аякс». Коэффициент ставки — 2.65.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Аякс».

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