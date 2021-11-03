Борнмут — Престон Норт Энд прямая трансляция 03.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Борнмут» занимает 1 место с 37 очками, «Престон Норт Энд» — 19 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Борнмут» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Престон Норт Энд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Борнмут»).

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