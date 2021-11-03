Барнсли — Дерби Каунти: смотреть онлайн трансляцию 03.11.2021

В турнирной таблице «Барнсли» занимает 24 место с 8 очками, «Дерби Каунти» — 20 место с 17 очками.
Последний матч между собой: «Барнсли» — «Дерби Каунти» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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