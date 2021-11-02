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    Уткин назвал идеального тренера для «Барселоны»

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о непростой ситуации в «Барселоне».

    Марсело Бьелса
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    Марсело Бьелса

    Ранее сообщалось, что после увольнения Рональда Кумана пост главного тренера «Барселоны» займет Хави Эрнандес.

    «Барселона находится в глубочайшем кризисе за много лет. Если не считать довольно кратковременного, после ухода президента Луиса Нуньеса, который, в свою (и в любую другую) очередь правил почти тридцать лет — получается, что "Барса" не была в настолько наждачной заднице лет 60.

    То есть при жизни нормального болельщика. Вот насколько ужасно положение.

    И разобраться с долгами, конечно, получится. Займет время. Но.

    В такой ситуации звать тренера-дебютанта? Хави? "Аль-Садд"?

    Да, Гвардиола тоже был дебютантом. Но он работал во второй команде. Был в системе. Это нормально для Испании. Сопоставимые риски.

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  • Кто заменит Кумана?
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    • Но сейчас все куда сложнее.

    "Барсе" нужен человек, который всегда делает, на что способен. В том числе без бюджета. Опытный. Близкий ей по ценностям. Ставящий эти ценности превыше всего.

    "Барсе" нужен не Хави.

    Ей просто необходим Марсело Бьельса. Года на три», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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