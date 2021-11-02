Уткин назвал идеального тренера для «Барселоны»

Известный блогерподелился мнением о непростой ситуации в

Ранее сообщалось, что после увольнения Рональда Кумана пост главного тренера «Барселоны» займет Хави Эрнандес.

«Барселона находится в глубочайшем кризисе за много лет. Если не считать довольно кратковременного, после ухода президента Луиса Нуньеса, который, в свою (и в любую другую) очередь правил почти тридцать лет — получается, что "Барса" не была в настолько наждачной заднице лет 60.

То есть при жизни нормального болельщика. Вот насколько ужасно положение.

И разобраться с долгами, конечно, получится. Займет время. Но.

В такой ситуации звать тренера-дебютанта? Хави? "Аль-Садд"?

Да, Гвардиола тоже был дебютантом. Но он работал во второй команде. Был в системе. Это нормально для Испании. Сопоставимые риски.

Но сейчас все куда сложнее.

"Барсе" нужен человек, который всегда делает, на что способен. В том числе без бюджета. Опытный. Близкий ей по ценностям. Ставящий эти ценности превыше всего.