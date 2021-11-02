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    Симеоне не будет жать руку Клоппу после матча: «Мне не нравится фальшь»

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне снова не будет жать руку Юргену Клоппу, возглавляющему «Ливерпуль».

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    После матча команд в рамках 3-го тура (2:3), прошедшего в Мадриде, аргентинец отказался от предложенного рукопожатия с немцем.

    «Я уже объяснил свое поведение после первого матча. Мне не нравятся рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

    Я знаю, что в Великобритании так принято, но я не разделяю этого, мне не нравится фальшь. Поэтому я веду себя так, как чувствую.

    Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе, в котором был», — сказал Симеоне The Athletic.

    «Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют 3 ноября в Англии.

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