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    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

    Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерс» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес Гэлакси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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