Севилья — Лилль прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Севилья» занимает 2 место с 3 очками, «Лилль» — 4 место с 2 очками.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Севилья» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

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