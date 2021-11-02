Нападающий «Крыльев Советов»планирует сбрить бороду после возвращения из расположения сборной России.

Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Ранее Сергеев пообещал сбрить бороду, если получит вызов сборную России.

⚡️Официально: Иван Сергеев сбреет бороду после возвращения из сборной России. pic.twitter.com/gcHeIzt2NR — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 1, 2021

В понедельник стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин включил форварда «Крыльев Советов» в окончательную заявку на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В текущем сезоне Сергеев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14-го проведет гостевую встречу с Хорватией.