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    Сергеев сбреет бороду после возвращения из сборной России

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    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев планирует сбрить бороду после возвращения из расположения сборной России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

    Ранее Сергеев пообещал сбрить бороду, если получит вызов сборную России.

    В понедельник стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин включил форварда «Крыльев Советов» в окончательную заявку на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    В текущем сезоне Сергеев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

    11 ноября сборная России сыграет дома с Кипром, а 14-го проведет гостевую встречу с Хорватией.

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