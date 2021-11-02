Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 18 место с 18 очками, «Шеффилд Юнайтед» — 17 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ноттингем Форест — Шеффилд Юнайтед.

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