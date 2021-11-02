Месси выбыл на неопределенный срок

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Как сообщает Infobae, 34-летний аргентинец выбыл на неопределенный срок и не сыграет как минимум в двух-трех предстоящих матчах.
Боль в колене беспокоит Месси еще с сентября, когда он получил незначительное повреждение в матче за сборную Аргентины.
Аргентинец планирует пройти курс реабилитации в клинике в Мадриде.
Таким образом, Месси пропустит не только встречу с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, но и матч с «Бордо» в чемпионате Франции.
Ранее стало известно, что Месси не попал в заявку на матч с «Лейпцигом».
Матч «Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен» пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск.
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