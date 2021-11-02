«Ювентус» — «Зенит»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Мората, Дибала.

Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Артур, Куадрадо, Ругани, Рабьо, Бентанкур, Кулушевски.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Ловрен, Караваев, Мостовой, Вендел, Барриос, Сутормин, Клаудиньо, Азмун.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Малком, Ерохин, Дзюба, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ювентусу». Коэффициент на его победу — 1.68, на успех «Зенита» — 7.00, на ничью — 4.35. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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