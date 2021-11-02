Ювентус — Зенит: смотреть онлайн трансляцию 02.11.2021

В турнирной таблице «Ювентус» занимает 1 место с 9 очками, «Зенит» — 3 место с 3 очками.
Последний матч между собой: «Зенит» — «Ювентус» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит». Коэффициент ставки — 1.97.
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