Ювентус — Зенит: смотреть онлайн трансляцию 02.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает 1 место с 9 очками, «Зенит» — 3 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Ювентус» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит». Коэффициент ставки — 1.97.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Зенит».

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