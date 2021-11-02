Григорян: Дзюба должен публично извиниться перед Семаком

Известный российский специалистпрокомментировал резкие высказывания нападающего «Зенита»в матче с московским «Динамо» (4:1).

Дзюба, вышедший на поле во втором тайме, после гола стал кричать в камеру, что он должен играть в стартовом составе.

«Я поэтому как тренер только в женском футболе добивался результатов, потому что как тренер я не могу себе представить, как можно пойти на компромисс в этой ситуации.

Сегодня для тренеров наступил век дипломатии, и даже такие крутые и топовые тренеры, как Нагельсманн, говорят об умении коммуникации. Семак тоже дипломат. Он поздравляет Дзюбу с выдающимся результатом, но он не может отреагировать на это безобразие.

Я Дзюбу всегда поддерживал, даже в нефутбольных ситуациях. Потому что мне нравится в нем, что он может пойти против шерсти, что любая стрессовая ситуация вызывает у него какой-то порыв. Это могут только сильные люди. Но я не понимаю, если ты настолько силен, зачем ты это показываешь в этой ситуации. Потому что в конце концов есть конец игры, где в разговоре один на один с Семаком ты можешь сказать всё, что угодно.

Я считаю, что жест Дзюбы выходит за пределы вообще конфликта. Это просто неприемлемо. Вы считаете, что Дзюба не послал Семака?

Какой выход из этой ситуации? Ну он публично так себя повел, поэтому публично должен извиниться. Один на один ты можешь сказать тренеру все, что угодно. Но если это на всю страну, то и извиняйся публично», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба в матче с «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира.