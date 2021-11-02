«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте главным тренером

сообщил на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера команды.

Контракт итальянского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

В конце прошлой недели «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту. Решение было принято после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

Конте ранее работал в «Челси», который в сезоне-2016/2017 под его руководством стал победителем АПЛ.

Напомним, летом Конте покинул миланский «Интер» из-за разногласий с руководством клуба.

«Тоттенхэм» после десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил Конте контракт на 18,3 млн евро в год.

