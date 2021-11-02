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    «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте главным тренером

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    «Тоттенхэм» сообщил на своем официальном сайте о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Контракт итальянского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

    В конце прошлой недели «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту. Решение было принято после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

  • Нуну Эшпириту Санту получит 16,5 млн евро от «Тоттенхэм» в качестве неустойки
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    • Конте ранее работал в «Челси», который в сезоне-2016/2017 под его руководством стал победителем АПЛ.

    Напомним, летом Конте покинул миланский «Интер» из-за разногласий с руководством клуба.

    «Тоттенхэм» после десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил Конте контракт на 18,3 млн евро в год.

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