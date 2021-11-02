«Тоттенхэм» объявил о назначении Конте главным тренером

Антонио Конте Фото: tottenhamhotspur.co
Контракт итальянского специалиста с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.
Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
В конце прошлой недели «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту. Решение было принято после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.
Конте ранее работал в «Челси», который в сезоне-2016/2017 под его руководством стал победителем АПЛ.
Напомним, летом Конте покинул миланский «Интер» из-за разногласий с руководством клуба.
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
«Тоттенхэм» после десяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предложил Конте контракт на 18,3 млн евро в год.