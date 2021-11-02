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    Бышовец: Думаю, что у «Зенита» есть шансы на победу в Турине

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    Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мыслями перед игрой с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    «Мне кажется, что последние два матча "Зенита" говорят об оптимальном состоянии футболистов. Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения "Ювентуса" в чемпионате. Думаю, что у "Зенита" есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу.

    Если будет стоять задача победить, то это будет оправдано. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу Зенита», — сказал Бышовец ТАСС.

    Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит»

    «Ювентус» с 9-ю очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. «Зенит» с тремя баллами на счету располагается на третьей позиции.

    Матч 4-го тура ЛЧ «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине.

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