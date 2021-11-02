Бирмингем Сити — Бристоль Сити: смотреть онлайн трансляцию 02.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Бирмингем Сити» занимает 15 место с 19 очками, «Бристоль Сити» — 16 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бирмингем Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.