Бавария — Бенфика: смотреть онлайн трансляцию 02.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе E Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Бавария» занимает 1 место с 9 очками, «Бенфика» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Бенфика» — «Бавария» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Бавария»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «Бенфика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Бенфика».

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