Аталанта — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 02.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает 2 место с 4 очками, «Манчестер Юнайтед» — 1 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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