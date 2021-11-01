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    Вулверхэмптон — Эвертон: смотреть онлайн трансляцию 01.11.2021

    Вулверхэмптон — Эвертон: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол АПЛ Вулверхэмптон Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон» в АПЛ.

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    В турнирной таблице «Вулверхэмптон» занимает 11 место с 13 очками, «Эвертон» — 9 место с 14 очками.

    Последний матч между собой: «Эвертон» — «Вулверхэмптон» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    Календарь и таблица АПЛ

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вулверхэмптон — Эвертон.

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