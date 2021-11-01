Ван де Бек может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»покинет команду во время ближайшего трансферного окна.

По информации Sport.es, голландский футболист может перейти в «Барселону».

В каталонском клубе считают, что ван де Бек сможет усилить игру команды в центре поля. Отмечается при этом, что «Барселона» планирует взять 24-летнего хавбека в аренду с правом выкупа.

В текущем сезоне ван де Бек сыграл всего лишь шесть минут в чемпионате Англии. Ранее в британских СМИ неоднократно появлялась информация о желании игрока покинуть «МЮ».

Ван де Бек перешел в «МЮ» в сентябре 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро.