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    Ван де Бек может перейти в «Барселону»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек покинет команду во время ближайшего трансферного окна.

    Донни ван де Бек
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    Донни ван де Бек

    По информации Sport.es, голландский футболист может перейти в «Барселону».

    В каталонском клубе считают, что ван де Бек сможет усилить игру команды в центре поля. Отмечается при этом, что «Барселона» планирует взять 24-летнего хавбека в аренду с правом выкупа.

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    • В текущем сезоне ван де Бек сыграл всего лишь шесть минут в чемпионате Англии. Ранее в британских СМИ неоднократно появлялась информация о желании игрока покинуть «МЮ».

    Ван де Бек перешел в «МЮ» в сентябре 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро.

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