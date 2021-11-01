Шпилевский: Тедеско отмечал специфичность отношений в России

Бывший тренер «Кайрата»поделился подробностями недавнего разговора с экс-наставником «Спартака»

«Мы с ним завтракали около двух недель назад. Ему очень понравилась Россия, он считает позитивным опыт работы в РПЛ, искренне. Москва, фанаты, любовь к футболу — всё это на уровне, по мнению Доменико. Он очень высоко отзывался о "Спартаке" и коллективе. Хотя, конечно, он также отмечал специфичность отношений в России.

У него были предложения в Бундеслиге, но неподходящие. Его цитата: "Я прекрасно понимаю, что коллектив решает всё. Второй год в 'Шальке' это показал очень наглядно".

Есть заблуждение, что футбол — это игра тренеров (coachers game), но нет, это игра футболистов (players game). Важность тренера нельзя преувеличивать, гладиаторы — футболисты. Если у них нет достаточного мастерства или желания его проявить, то идея тренера никогда не заработает.

В общем, Доменико пока на паузе, ждет вариант, который будет ему подходить. Занимается семьей, жена недавно родила, у него всё хорошо», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».