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    Шпилевский: Тедеско отмечал специфичность отношений в России

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    Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился подробностями недавнего разговора с экс-наставником «Спартака» Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Мы с ним завтракали около двух недель назад. Ему очень понравилась Россия, он считает позитивным опыт работы в РПЛ, искренне. Москва, фанаты, любовь к футболу — всё это на уровне, по мнению Доменико. Он очень высоко отзывался о "Спартаке" и коллективе. Хотя, конечно, он также отмечал специфичность отношений в России.

    У него были предложения в Бундеслиге, но неподходящие. Его цитата: "Я прекрасно понимаю, что коллектив решает всё. Второй год в 'Шальке' это показал очень наглядно".

    Есть заблуждение, что футбол — это игра тренеров (coachers game), но нет, это игра футболистов (players game). Важность тренера нельзя преувеличивать, гладиаторы — футболисты. Если у них нет достаточного мастерства или желания его проявить, то идея тренера никогда не заработает.

    В общем, Доменико пока на паузе, ждет вариант, который будет ему подходить. Занимается семьей, жена недавно родила, у него всё хорошо», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

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