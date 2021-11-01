Семак: Поражение в Турине оставит только гипотетические шансы на плей-офф

Главный тренер «Зенита»высказался о предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов с

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

«Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень "Ювентуса" высок. В Лиге чемпионов для них все складывается прекрасно. Постараемся набрать очки.

Нам нужна победа. Неудачные серия "Ювентуса"? До игры никто не может сказать — сложнее или легче нам будет.

Поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф. У нас и сейчас ситуация сложная. Так что завтрашний матч определяющий.

Вряд ли стоит надеяться, что "Челси" будет терять очки», — передаёт слова Семака «Чемпионат».

«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Тренер «Зенита» также рассказал о травмах футболистов петербургской команды перед матчем.

«Не прилетели Оздоев, Дуглас и Кузяев. У всех травмы. Круговой и Малком с нами. И у нас есть сутки, чтобы понять, смогут ли они сыграть и сколько», — сказал он.