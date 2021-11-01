Месси не слышал от руководства «Барселоны» просьб играть бесплатно

Нападающий «Пари Сен-Жермен»признался, что в «Барселоне» его не просили играть бесплатно.

«Правда в том, что, как я объяснил при уходе, я сделал все возможное, чтобы остаться. Меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили понизить зарплату на пятьдесят процентов, кстати, и я сделал это без проблем.

Мы были готовы больше помогать клубу. Желание мое и моей семьи состояло в том, чтобы остаться в "Барселоне".

Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время мне кажется, что слова, которые сказал президент, неуместны.

Мне было больно, потому что я думаю, что ему не нужно было этого говорить. Это заставляет людей сомневаться во мне, чего, я думаю, я не заслуживаю», — приводит слова Месси sport.es.

Месси покинул «Барселону» в начале августа, так и не сумев договориться с клубом о продлении контракта.