Месси не слышал от руководства «Барселоны» просьб играть бесплатно

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Правда в том, что, как я объяснил при уходе, я сделал все возможное, чтобы остаться. Меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили понизить зарплату на пятьдесят процентов, кстати, и я сделал это без проблем.
Мы были готовы больше помогать клубу. Желание мое и моей семьи состояло в том, чтобы остаться в "Барселоне".
Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время мне кажется, что слова, которые сказал президент, неуместны.
Мне было больно, потому что я думаю, что ему не нужно было этого говорить. Это заставляет людей сомневаться во мне, чего, я думаю, я не заслуживаю», — приводит слова Месси sport.es.
Месси покинул «Барселону» в начале августа, так и не сумев договориться с клубом о продлении контракта.