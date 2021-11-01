Лантратов: Этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России

Вратарь «Химок»прокомментировал место в заявке сборной России на матчи ноября в отборе на ЧМ-2022.

«Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по "Химкам", которые надежно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди — еще очень много работы. Буду стараться, чтобы оправдать это доверие», — цитирует Лантратова официальный сайт подмосковного клуба.

11 ноября сборная России примет сборную Кипра, а 14 ноября сыграет в гостях у команды Хорватии.