Хайкин: Гильерме и Сафонов — классные вратари, но считаю, я тоже заслужил вызов

Голкипер норвежского «Буде/Глимт»поделился эмоциями от включения в окончательный состав сборной России на заключительные матчи отборочного раунда с Кипром (11ноября) и Хорватией (14 ноября).

«Конечно, более приятнее оказаться в окончательном списке, чем в предварительном. Я ожидал, но у нас только вчера была игра — эмоции чуть подутихли.

Это не было для меня сюрпризом, не думал вообще об этом. Узнал через соцсети, сообщения, потом уже со мной связались.

Сначала было счастье, а потом уже пришло осознание, что я достиг чего-то большого. Для меня это действительно уже что-то большое.

Что круче — разгромная победа над "Ромой" или вызов в сборную? Без комментариев. И то, и другое круто.

Гильерме и Сафонов — классные вратари, но считаю, я тоже заслужил вызов. Мне приятно, что на меня обратили внимание.

Нет дискомфорта от того, что в любой момент могут отцепить. Такая позиция вратаря, все об этом знают. Поэтому это вполне нормально.

Для меня приятен первый вызов в главную команду, но ощущаю себя точно так же. Следующая цель? "Рома" на "Стадио Олимпико"!», — сказал Хайкин Sport24.