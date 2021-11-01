Барриос: Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки

Вильмар Барриос Фото: globallookpress.com
Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.
«Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. С уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат.
"Ювентус" — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашнем матче мы заслуживали как минимум ничью.
Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.
Главное, этот матч показал: мы готовы быть на равных с такой командой, как "Ювентус"!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.