Барриос: Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки

Полузащитник «Зенита»рассказал о готовности к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Напомним, что первый очный поединок команд в Санкт-Петербурге завершился победой туринского клуба со счетом 1:0.

«Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки. С уважением относимся к сопернику, но при этом рассчитываем на положительный результат.

"Ювентус" — очень уважаемый клуб с большой историей. Думаю, в домашнем матче мы заслуживали как минимум ничью.

Игра была абсолютно равная, и более справедливым был бы счет 0:0. Тем обиднее пропускать такой гол в концовке, но ничего.

Главное, этот матч показал: мы готовы быть на равных с такой командой, как "Ювентус"!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Ювентус» с девятью очками возглавляет группу H. «Зенит» (3) располагается на третьей строчке.