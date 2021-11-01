Барриос объяснил решение продлить контракт с «Зенитом» на четыре года

Полузащитник «Зенита»признался, что счастлив в Санкт-Петербурге, поэтому без раздумий продлил контракт с клубом на четыре года.

«Мы с семьей счастливы в Петербурге и в "Зените". Мне действительно все здесь очень нравится. С первого дня нас приняли очень хорошо, так продолжается и сейчас.

Это чувство уверенности и стабильности, того, что в Петербурге хорошо твоей семье — оно очень важно для футболиста. Поэтому подпись под новым контрактом поставил практически не задумываясь.

Ну, а какие бы слухи не ходили и продолжают ходить в прессе по поводу моего отъезда, скажу, что все это время был сосредоточен только на своем клубе», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

Барриос перешел в «Зенит» зимой 2019 года из «Боки Хуниорс».