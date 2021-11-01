Аршавин: Надеюсь, Семак и Дзюба разберутся, кто и где должен находиться

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал резкие высказывания нападающего «Зенита»в матче с московским «Динамо» (4:1).

Дзюба, вышедший на поле во втором тайме, после гола стал кричать в камеру, что он должен играть в стартовом составе.

«Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом и они разберутся, кто и где должен находиться.

Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в "Зените" или "Арсенале". Мне тогда тоже было 31-32, в "Зените" я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба в матче с «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира.