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    Аршавин: Надеюсь, Семак и Дзюба разберутся, кто и где должен находиться

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал резкие высказывания нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче с московским «Динамо» (4:1).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Дзюба, вышедший на поле во втором тайме, после гола стал кричать в камеру, что он должен играть в стартовом составе.

    «Это в любом случае вызов для тренера. Я надеюсь, что эти эмоции где зародились, там и умрут. Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом и они разберутся, кто и где должен находиться.

  • Семак ответил на претензию Дзюбы об игре в стартовом составе
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    • Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в "Зените" или "Арсенале". Мне тогда тоже было 31-32, в "Зените" я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Напомним, Дзюба в матче с «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах России и стал рекордсменом по этому показателю в истории турнира.

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